Nueva Zelanda no pedirá extradicción del diplomático implicado en acoso sexual

Photo : YONHAP News

Nueva Zelanda no solicitará la extradicción del diplomático surcoreano implicado en acoso sexual.Según divulgó el medio neozelandés Stuff el día 16 (hora local), la primera ministra Jacinda Ardern ha decidido suspender los trámites legales contra el diplomático surcoreano señalado por acoso sexual mientras trabajaba en Nueva Zelanda en 2017.En rueda de prensa la premier explicó que, aunque no era su decisión, Nueva Zelanda no solicitará la extradicción del funcionario surcoreano.En tanto, la prensa recordó que el Ministerio de Exteriores surcoreano confirmó en agosto su voluntad de cooperar con la Justicia neozelandesa en caso de solicitar la estradicción.El pasado mes de julio, un ex empleado de la Embajada surcoreana en Nueva Zelanda acusó a un diplomático surcoreano de acoso físico en tres ocasiones, en 2017. Según la prensa local, en febrero habían emitido orden de detención en su contra, pero tras dejar Nueva Zelanda nunca volvió al país y las investigaciones continúan estancadas.Asimismo, el incidente también fue mencionado durante la conversación telefónica del 28 de julio entre el presidente surcoreano Moon Jae In y la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, cuando la premier solició la cooperación del Gobierno surcoreano para comprobar los hechos y adoptar las medidas oportunas.