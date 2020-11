Prevén recambio de ministros a finales de noviembre

Photo : YONHAP News

Fuentes gubernamentales anticipan que el presidente Moon Jae In nombrará tres o cuatro nuevos ministros a final de mes, recambio que afectará a carteras como Salud y Bienestar, Trabajo e Igualdad de Género y Familia.Se estima que la ministra de Exteriores, Kang Kyung Wha, y la ministra de Territorio, Infraestructura y Transporte, Kim Hyun Mi, seguirán en el cargo; mientras que no hay un pronóstico concreto sobre la ministra de Pymes y Startups, Park Young Sun, referida como posible candidata oficialista a la alcaldía de Seúl.Desde hace tiempo se rumoreaba que el presidente Moon Jae In reformaría el Gabinete al menos en dos ocasiones hasta comienzos del próximo año, y también podría haber recambio de secretarios presidenciales al inicio de 2021.