El Gobierno activa programa para niños no escolarizados de ASEAN

Corea del Sur ofrecerá 1,1 millones de wones de dólares hasta fin de año en ayudar a niños no escolarizados de cuatro estados integrantes de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.La ayuda será ofrecida mediante un programa activado por la representación surcoreana ante dicho bloque el martes 17, para mejorar el acceso a la educación básica de niños no escolarizados de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam.Según datos de la Unesco de 2018, entre los diez países de ASEAN figuran como no escolarizados 7 millones de niños en edad de primaria y 4,1 millones de secundaria. Estos menores no tienen acceso a la educación por diversos motivos, como pobreza, desigualdad de género, discapacidad, enfermedad, desastres naturales o barreras lingüísticas.El programa ofrecido por Seúl usará 1,1 millones de wones del Fondo de Cooperación Corea-ASEAN del Gobierno surcoreano, para contrastar la situación actual de niños no escolarizados en dichas naciones y las medidas de apoyo, al tiempo de coordinar grupos de estudio o cursos online en ocho zonas.