Periodista afirma que la CIA se llevó al sobrino de Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

Ciertas alegaciones afirman que el hijo de Kim Jong Nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong Un asesinado en febrero de 2017 en Malasia, está bajo custodia de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.La escritora estadounidense de ascendencia coreana, Suki Kim, aseguró el lunes 16 en una entrevista con The New Yorker que la CIA se llevó a Kim Han Sol, hijo de Kim Jong Nam, tras el asesinato de su padre. Hasta presentó pruebas circunstanciales en base a datos de Free Joseon, organización detractora del régimen de Pyongyang que rescató a Kim Han Sol.Según la escritora, el líder de Free Joseon, Adrian Hong Chang, recibió una llamada de Kim Han Sol el 14 de febrero de 2017 pidiendo ayuda para escapar dos días después del asesinato de su padre, y el día 15 envió a un activista de la ONG para que contactara con Kim, su hermano, y con la esposa de Kim Jong Nam en el Aeropuerto de Taipéi.Allí intentaron concretar el viaje de los tres a Holanda, país que según Free Joseon aceptó darles asilo, pero no pudieron salir del país. Entonces surgieron dos agentes de la CIA solicitando hablar con Kim, quien según esta versión finalmente partió desde Taipéi rumbo a Amsterdam con uno de ellos, pero sin el activista de Free Joseon. No obstante, se desconoce el paradero de Kim Han Sol tras su llegada a Holanda, y solo consta que Adrian Hong Chang le envió un abogado pues su voluntad era solicitar asilo en dicho país.En cuanto a los familiares de Kim Han Sol, la escritora dijo haber oído de varias fuentes que igualmente estaban bajo custodia de la CIA.