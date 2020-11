Moon Jae In urge a reforzar la cooperación internacional para superar la pandemia

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In, urgió durante la cumbre del APEC, Asociación para la Cooperación Económica en Asia-Pacífico, a agilizar la movilidad de los empresarios y mano de obra esencial entre los países de la región.Durante la cumbre, celebrada por videoconferncia el viernes 20 de noviembre, donde también intervinieron Donald Trump y Xi Jinping, entre otros mantarios delAPEC, Moon explicó cómo Corea del Sur ha continuado promoviendo los intercambios, para minimizar el impacto económico derivado de la pandemia. También recordó que Corea ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda concepto de humanitaria global, así como su disponibilidad a compartir la experiencia surcoreana de lucha contra el COVID-19 con el mundo.El mandatario surcoreano también llamó a desplegar esfuerzos por lograr la recuperación económica, para que la crisis actual no derive en un mayor desequilibrio ni en injusticias sociales.Al finalizar la cumbre, los líderes de los 21 países-miembro de APEC adoptaron un documento llamado Visión 2040, una guía sobre los próximos 20 años del bloque, mediante la cual adoptaron el compromiso de promover la prosperidad conjunta.En tanto, el presidente Moon Jae In intervendrá los día 21 y 22 en la cumbre del G20, que igualmente se realizará por videoconferencia, y donde abordará temas como la superación de la pandemia y la recuperación del empleo.