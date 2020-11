Reunificación llama a restaurar la oficina de enlace intercoreana

Photo : YONHAP News

El titular de Reunificación, Lee In Young, ha enfatizado que los nuevos cambios en la relación intercoreana llegarán al restaurar los sistemas de comunicación de la oficina de enlace intercoreana en Gaesong, demolida por Pyongyang en junio pasado.Durante un debate organizado en la Asamblea Nacional el lunes 23 sobre medidas para reanudar la cooperación y el intercambio entre las dos Coreas, afirmó que la "hora de la paz" comenzará tras rehabilitar las líneas de contacto permanente.En cuanto a la demolición de la oficina de enlace, a la que Corea del Norte procedió en junio como contramedida al envío de folletos propagandísticos anti Pyongyang por parte de organizaciones civiles con sede en Corea del Sur, Lee criticó que fue un acto inaceptable e irresponsable, que dio marcha atrás al reloj de las relaciones intercoreanas.Sin embargo, recalcó que los esfuerzos para la prosperidad de la península coreana deben continuar por encima de cualquier adversidad. En este contexto agregó que, aunque no será fácil, han de intentar no dejar vestigios de hostilidad en la oficina de enlace, para avanzar hacia la paz.