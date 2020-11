Presidente propone candidato a embajador en Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha propuesto como candidato a nuevo embajador de Corea del Sur en Japón al ex legislador de The Minjoo, Kang Chang Il, considerado un experto en temas sobre el país vecino, y que durante la anterior Legislatura de la Asamblea Nacional lideró la Unión de Parlamentarios Corea-Japón.La decisión de nombrar nuevo embajador para Japón, apenas año y medio después de asumir Nam Kwan Pyo, actualmente en el cargo, en mayo de 2019, refleja la firme determinación del mandatario de resolver cuanto antes los obstáculos en las relaciones surcoreano-niponas.Nacido en Jeju, Kang estudió historia en la Universidad Nacional de Seúl y fue profesor invitado en la Universidad de Tokio, después de realizar allí tanto el master como como el doctorado. Más tarde se lanzó a la política y llegó a representar a Jeju ante la Asamblea Nacional durante cuatro legislaturas, y fue presidente de la Unión de Parlamentarios Corea-Japón, entidad donde actualmente figura como presidente honorario.