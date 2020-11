Moon reafirma su apuesta por la neutralidad de carbono en el G20

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In anunció durante la segunda sesión de la Cumbre del G20 que definirá estrategias de largo plazo para alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050, y las presentará ante la ONU durante este año.El mandatario explicó que la neutralidad de carbono es un reto audaz del país para cambiar la estructura industrial y energética, y expresó que Corea del Sur compartirá activamente los resultados del proyecto "New Deal Verde", uno de los eje de la estrategia "New Deal" que promueve Corea, para que la humanidad pueda convertir la crisis del coronavirus y del cambio climático en una oportunidad para el desarrollo sostenible.La Cumbre del G20 de este año, organizada por Arabia Saudí, culminó el lunes 23 con una declaración final de los mandatarios.