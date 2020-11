Corea del Sur designa nuevo embajador en Japón

Photo : KBS News

El presidente Moon Jae In ha designado a Kang Chang Il, ex diputado de The Minjoo, como nuevo Embajador de Corea del Sur en Japón.Se interpreta que nominar a un político a dicho cargo refleja la voluntad del presidente Moon Jae In de desatascar las relaciones bilaterales entre Seúl y Tokio.Durante una entrevista concedida a KBS, Kang expresó su voluntad de intentar resolver simultáneamente los problemas vigentes entre Corea del Sur y Japón, incluyendo el tema del Acuerdo General sobre Seguridad de Información Militar (GSOMIA) y las restricciones de exportación de Tokio hacia Seúl.En cuanto a la explotación laboral durante la Segunda Guerra Mundial, el nuevo embajador propuso una solución paulatina y mediante el diálogo.Por último, Kang destacó la importancia de mejorar las relaciones bilaterales de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, al tiempo de mostrar expectativas porque el primer ministro Yoshihide Suga, considerado un político pragmático, intente desbloquear las relaciones entre ambos países, en base a los intereses de su nación.