Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha anunciado medidas tajantes sobre la violencia contra la mujer, al expresar que si bien toda violencia es inaceptable, la ejercida contra las mujeres es aún peor.El mandatario publicó el miércoles 25 en sus redes sociales que la violencia contra la mujer se da en la sombra, en rincones donde la ayuda no llega a tiempo y hasta en entornos cotidianos, y por tanto no solo las autoridades, sino también cada ciudadano, deben estar alerta y participar activamente en iniciativas para combatirla.En esta línea, avanzó que el Gobierno luchará con firmeza contra los delitos que mayormente tienen como víctimas a mujeres, como violencia doméstica, abusos en relaciones, acoso y delitos sexuales digitales, al tiempo de ofrecer protección segura a las afectadas.