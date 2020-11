La suspensión del fiscal general enfrenta a los partidos

Photo : YONHAP News

La orden de suspender al fiscal general Yoon Seok Youl emitida por la ministra de Justicia, Choo Mi Ae, ha desatado una fuerte controversia entre oficialismo y oposición.El partido gobernante, The Minjoo, consideró como "chocantes" las acusasiones contra el fiscal general, y en concreto, aquella relacionada con la vigilancia secreta presuntamente orquestada por Yoon sobre el juez a cargo del caso del ex ministro de Justicia, Cho Kuk.También criticó que el fiscal general haya anticipado acciones legales, alegando que con su actitud deja entrever que la Fiscalía ni se arrepiente ni reconoce la gravedad del caso.El líder de The Minjoo, Lee Nak Yon, propuso realizar una inspección parlamentaria al fiscal general, en pro del futuro de la Fiscalía.En tanto, el principal opositor, Poder del Pueblo, criticó severamente la actitud del oficialismo, al que calificó de "pandillero".En este sentio, Joo Ho Young, líder de esa formación, expresó que la suspensión del fiscal general pasará a la historia constitucional de Corea como un caso absurdo y humillante. Asimismo, criticó al presidente Moon Jae In por quedarse de brazos cruzados ante esa maniobra de la ministra de Justicia.