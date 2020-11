Oficialismo y oposición discrepan sobre tercer subsidio por COVID-19

Photo : YONHAP News

El partido en el poder, The Minjoo, valora destinar unos 2 billones de wones del presupuesto de 2021 a un tercer subsidio por COVID-19.Una fuente oficialista dio a conocer el jueves 26 que durante una reunión a puerta cerrada el día anterior, el consejo supremo del partido lanzó la propuesta de usar 2 billones del presupuesto del próximo año a un tercer subsidio por coronavirus. No obstante, agregó que el volumen concreto de las ayudas podría decidirse tras analizar y comprobar la magnitud de pérdidas por sectores tras las nuevas medidas de distancia social.El partido oficialista también considera denominar al tercer subsidio por coronavirus como "subsidio por daños", haciendo hincapié en que la ayuda irá destinada a los sectores más afectados por COVID-19.Pese a todo, el principal opositor, el partido Poder del Pueblo, insiste en asignar 3,6 billones de wones al tercer subsidio. Así, exigió reducir la partida de 21,3 billones de wones destinada a la estrategia gubernamental del New Deal coreano, y usar dicha cuantía para el tercer subsidio por coronavirus, de cara a ayudar a los más afectados por la crisis sanitaria.