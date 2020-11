Detectan código malicioso en dispositivo chino suministrado al Ejército

Photo : YONHAP News

Recientemente han detectado direcciones de protocolo de internet (IP) que sugieren que una empresa china intentó introducir código malicioso en el software de un dispositivo de vigilancia suministrado al Ejército surcoreano.El diputado Ha Tae Kyung del partido Poder del Pueblo reveló el día 26 datos obtenidos del Ministerio de Defensa, afirmando que recientemente una empresa con sede en China suministró cámaras de vigilancia al Ejército surcoreano con código malicioso, de cara a robar datos confidenciales militares de Corea del Sur.Estos dispositivos fueron instalados en 215 puntos del país, incluidas orillas y costas en la proximidad de Gimpo e Ilsan, si bien no han sido activados.El legislador explicó que la ruta de almacenamiento de datos fue modificada arbitrariamente para permitir guardar información en otros dispositivos, además de dejar el puerto de conexión a internet abierto, permitiendo el acceso remoto de ajenos al sistema.En respuesta, un funcionario del Ejército señaló que los dispositivos de vigilancia usan una red cerrada y no están conectados a internet, y por tanto no pueden ser atacados. También subrayó que esa puerta de datos no fue activada ni el código malicioso pudo llegar al dispositivo, al no haber sido conectado a internet.