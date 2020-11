Política Pyongyang mantiene prudencia ante el cambio de poder en EEUU

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) evaluó que Corea del Norte mantiene prudencia ante la victoria electoral del democráta estadounidense Joe Biden.



Así lo confirmó Kim Byung Kee, diputado del oficialista The Minjoo, citando a un funcionario del NIS quien durante un pleno del Comité parlamentario sobre Inteligencia el viernes 27, explicó que los medios norcoreanos -que suelen anunciar los resultados electorales presidenciales de Estados Unidos en unos diez días- no han publicado ninguna noticia al respecto hasta la fecha.



También destacó la orden de Corea del Norte a sus misiones diplomáticas en el extranjero de no provocar a Estados Unidos, resaltando que de darse algún incidente, responsabilizarán al embajador a cargo.



Según el Servicio Nacional de Inteligencia, la actitud de Pyongyang deja entrever la ansiedad del régimen comunista por tener que empezar de cero las negociaciones con Washington.