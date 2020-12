Reunificación intenta recuperar fondos de ayuda a Pyongyang del PMA

Photo : YONHAP News

Corea del Sur intenta recuperar el dinero previamente enviado al Programa Mundial de Alimentos (PMA), en concepto de ayuda humanitaria a Corea del Norte, al no haber avances en la entrega de la ayuda.Un funcionario del Ministerio de Reunificación reveló el lunes 30 que ante la imposibilidad de derivar ese presupuesto al próximo año, la cartera mantiene consultas con dicho organismo de la ONU, para rescatar el dinero durante este año.En junio de 2019, el Gobierno surcoreano decidió ofrecer 50 mil toneladas de arroz a Corea del Norte a través del PMA y asignó un presupuesto de 27.300 millones de wones para la compra de arroz y otro de 13.800 millones de wones para gastos de transporte, equipos y seguimiento, que enviado a la entidad internacional. Pero al rechazar Corea del Norte la oferta, en protesta por los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos realizados en julio de 2019, la ayuda continúa estancada.En este contexto, el presupuesto para compra de arroz no pudo ser ejecutado, y fue prorrogado para 2020, pero resulta imposible transferir nuevamente esa partida al próximo año.Pese a todo, el Ministerio de Reunificación mantiene el compromiso de ofrecer ayuda humanitaria a Corea del Norte. El ministro de Reunificación, Lee In Young, afirmó en una entrevista con la prensa el día 27 que está dispuesto a cooperar con Pyongyang en envío de alimentos y fertilizantes cuando llegue el momento oportuno, al tiempo de estimar que la situación alimentaria del Norte seguirá siendo difícil el próximo año.