Expresidente Chun Doo Hwan espera sentencia el lunes 30

Photo : KBS News

El Tribunal de Distrito de Gwangju celebrará el lunes 30 por la tarde una audiencia para dictar sentencia sobre el caso del ex presidente Chun Doo Hwan, que enfrenta cargos de difamación.Chun fue acusado en mayo de 2018 por presunta difamación contra los relatos de un difunto sacerdote católico, sobre la sangrienta represión militar de manifestantes prodemocracia. En concreto, en su autobiografía publicada en 2017, el ex mandatario tildó al difunto padre Cho Pío Chul Hyun de "mentiroso", quien declaró haber presenciado disparos de helicópteros militares contra civiles durante las protestas del 18 de mayo de 1980 en Gwangju.El ex presidente rechazó el cargo contra su persona alegando desconocimiento, y alegó que el responsable del operativo de Gwangju fue el comandante a cargo de la ley marcial. No obstante, los fiscales pidieron una sentencia de un año y medio de prisión al considerar que hay pruebas de los hechos.Chun Doo Hwan, quien solo acudió a dos interrogatorios, pese a haber sido convocado a 18 audiencias, comparecerá el lunes 30 ante el tribunal de Gwangju.