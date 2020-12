BTS vuelve a reinar en Billboard 200 con su nuevo miniálbum

Photo : YONHAP News

BTS lidera nuevamente el ranking de discos Billboard 200, exactamente por quinta vez en su trayectoria, con su último miniálbum 'BE'.La inclusión del nuevo hit de BTS en dicha lista fue anticipada por la web de Billboard al saber que apenas en una semana había vendido 242.000 unidades. Billboard convierte en unidades vendidas las ventas físicas, más el volumen de descargas y el número de reproducciones en streaming.Entre junio de 2018 y febrero de 2020, BTS lideró el número uno de Billboard 200 con cuatro éxitos: 'Love yourself: Tear', 'Love yourself: Answer', 'Map of the soul: Persona' y 'Map of the soul: 7'.