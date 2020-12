Photo : YONHAP News

BTS vuelve a reinar en Billboard Hot 100 en Estados Unidos.Según anunció el día 30 la revista estadounidense, el nuevo éxito de la banda "Life Goes On" ocupa el Nº1 entre los sencillos de Billboard, convirtiéndose en la primera canción en coreano en lograr dicha meta en los 62 años de vida de Billboard.Casi toda la letra de "Life Goes On", tema principal de "BE", el nuevo mini-álbum de la banda lanzado el 20 de noviembre, está en coreano, salvo la parte del coro.Es la tercera vez que BTS alcanza el primer puesto en Billboard Hot 100, listado que lideró con "Dynamite" y con "Savage Love", una colaboración con Jason Derulo.