Corea programa examen de selectividad el 3 de diciembre

Photo : YONHAP News

El examen nacional de ingreso a la universidad tendrá lugar el día 3 de diciembre a partir de las 8:40 a.m., pese a la propagación del COVID-19.Los examinandos podrán entrar a las aulas desde las 6:30 a.m. hasta las 8:10 a.m., y deberán llevar mascarillas sanitarias en todo momento.Aquellos que presenten síntomas sospechosos, como fiebre, tos o dolor de garganta, rendirán el examen en una sala aparte.Además han habilitado salas de examen en 25 hospitales y 4 centros de tratamiento de COVID-19, para los 37 candidatos que sufren coronavirus y otros 430 sometidos a aislamiento.Este año, 493 mil alumnos se han matriculado para el examen de selectividad, un 10% menos que el año anterior.