Moon Jae In registra la mayor pérdida de apoyo de su mandato

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In sufre la mayor pérdida de apoyo en lo que va de mandato, estela que siguió su partido, el oficialista The Minjoo.Según un sondeo efectuado entre 1.508 ciudadanos mayores de 18 años del 30 de noviembre al 2 de diciembre, el mandatario obtuvo un respaldo del 37,4%, inferior en 6,4 puntos al registrado la semana anterior. Es la primera vez que la tasa de apoyo a Moon cae por debajo del 40% desde su investidura como presidente.Las opiniones negativas sobre su gestión mostraron a su vez el mayor aumento desde 2017, con un 57,3% de los consultados, mientras que un 5,3% no respondió o dijo no tener una postura definida.Tambien el oficialista The Minjoo perdió apoyo, y hasta se dejó superar por su rival conservador, el principal opositor, Poder del Pueblo.La encuesta presenta un margen de error de 2,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.