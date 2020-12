Corea celebra 19ª Conferencia sobre Desarme y no proliferación con la ONU

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores y la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU celebraron el jueves la 19ª Conferencia Conjunta sobre Desarme y no proliferación, y coincidieron en la necesidad de impedir la proliferación de armas avanzadas con sistemas autónomos letales, capaces de matar personas sin intervención humana.En la conferencia participaron personalidades de varios países, representantes de entidades internacionales, expertos y actores del sector industrial, quienes debatieron sobre la influencia y la implicación política de las nuevas tecnologías en materia de desarme y no proliferación.Coincidieron en que, desde el punto de vista humanitario, diplomático, militar y económico, la entrada de las nuevas tecnologías en los armamentos traerán grandes implicaciones, y urgieron a establecer normas internacionales para impedir una carrera tecnológica del sector, al tiempo de fomentar un uso pacífico de los desarrollos tecnológicos.En tanto, en la sesión juvenil participaron representantes de 25 países, quienes destacaron la necesidad de ampliar el papel y la participación de los jóvenes en los debates sobre desarme y no proliferación.