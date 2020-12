GC Pharma confirma primer éxito al tratar COVID-19 con plasma

Photo : YONHAP News

Una compañía farmacéutica surcoreana ha obtenido resultados positivos en el tratamiento de COVID-19 con plasma, por primera vez en el país.Según informó GC Pharma el domingo 6, un hombre de unos 70 años de edad fue dado de alta tras haber recibido un tratamiento con plasma en el Hospital Chilgok de la Universidad Nacional Kyungpook en Daegu.El paciente fue confirmado con coronavirus en septiembre y recibió tratamiento con plasma durante 20 días, hasta que finalmente dio negativo el 18 de noviembre. El equipo médico a cargo decidió inyectarle plasma al no lograr mejoras tras usar Remdesivir y otros fármacos durante un mes.El laboratorio está actualmente en segunda fase del ensayo clínico 'GC5131A' sobre terapia con plasma. El paciente no formaba parte del ensayo, pero recibió la autorización sobre uso de plasma con fines terapéuticos por parte del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, sistema que opera como último recurso ante pacientes graves.Autorizada por primera vez en octubre, la terapia de GC Pharma ha conseguido hasta la fecha aprobación de uso en 13 casos.En tanto, el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos dio a conocer que el día 4 aprobó los ensayos clínicos de dos potenciales vacunas contra COVID-19 desarrolladas por sendas empresas farmacéuticas nacionales.Las autoridades dieron el visto bueno para realizar simultáneamente ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 para la vacuna "AdCLD-CoV19" de Cellid y para "GLS-5310" de Jinwon Life Science. La primera se basa en vectores virales no replicantes, mientras que la segunda actúa sobre el ADN. Se espera que los ensayos clínicos permitan evaluar la seguridad y la respuesta inmune de esos posibles antídotos contra coronavirus en adultos sanos.