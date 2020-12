La zona capitalina adopta Nivel 2,5 de distancia social

Photo : YONHAP News

Desde el martes 8, Corea del Sur aplica pautas de distanciamiento social de Nivel 2,5 en Seúl y alrededores, y de Nivel 2 en el resto del país, pautas que estarán en vigor al menos durante las próximas tres semanas.Así, las instalaciones de entretenimiento, incluidos clubes, bares y karaokes, y los centros deportivos de interior, centros de promoción de venta directa, salas de conciertos cerradas y academias privadas, suspenderán la operativa hasta fin de año.Los restaurantes podrán abrir hasta las 9 de la noche, y a partir de esa hora solo podrán vender comida para llevar, mientras que las cafeterías no permitirán consumir en el interior del establecimiento.Los baños públicos limitarán el número de usuarios a una persona por cada 16 metros cuadrados, mientras que las salas de cine, cibercafés y salas de videojuegos cerrarán entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., además de prohibir comer en su interior.Mientras, las instalaciones de bienestar social limitarán los usuarios al 30% del aforo, las reservas de tren de alta velocidad KTX y los autobuses express al 50%, mientras que bodas y funerales no podrán congregar a más de 50 personas.Las ligas profesionales deportivas volverán a los partidos sin audiencia, y los servicios religiosos deberán realizarse vitualmente, en la medida de lo posible.En tanto, en otras zonas fuera de la capital, con Nivel 2 de distancia social, también se prohíbe la operativa de bares y clubes, mientras que los centros de promoción de venta directa, las salas de conciertos de interior y los karaokes no podrán operar de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. Las bodas y los funerales podrán congregar hasta un máximo de 100 personas.