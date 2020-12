Jefe opositor planea disculparse ante el pueblo por los casos de Lee Myung Bak y Park Geun Hye

Photo : YONHAP News

El anuncio del responsable interino de partido Poder del Pueblo, Kim Jong In, sobre ofrecer una disculpa oficial al pueblo por los casos los ex presidentes Lee Myung Bak y Park Geun Hye, ha desatado una intensa polémica en la formación.Varios legisladores del principal opositor se manifestaron en contra, y criticaron a Kim por juzgar arbitrariamente y difamar el pasado del partido. Expresaron que, si deben alguna disculpa, es haber contribuido a la llegada del Gobierno de Moon Jae In.Joo Ho Young, el jefe parlamentario de Poder del Pueblo, quien previamente reconoció la necesidad de ofrecer una disculpa al respecto, también retiró su postura inicial, alegando que no era el momento preciso.No obstante, Kim Jong In mantendrá su plan pese al rechazo de la formación, al considerarlo como requisito para captar el voto neutral en las elecciones parciales del próximo año.Así, todo parece indicar que Kim ofrezcerá esa disculpa el 9 de diciembre, fecha en que se cumplen cuatro años de la destitución de la ex presidenta Park Geun Hye.