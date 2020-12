Advierten de posible saturación del sistema médico nacional

Photo : YONHAP News

La propagación del COVID-19 no muestra indicios de remitir en Corea del Sur y los contagios no bajan, pese a estar en Nivel 2,5 de distancia social en la zona capitalina y a Nivel 2 en el resto del país.Por ahora, las autoridades sanitarias ven complejo que los casos disminuyan, e incluso alertan de un posible aumento, hasta 700 casos diarios o más, considerando la llegada del frío invernal, condición que favorece la dispersión del virus.El factor más inquietante es el aumento de casos de origen desconocido, cuyo porcentaje supera el 20%, y por tanto se ignora la vía de transmisión de uno de cada cinco infectados. También recordaron que, de seguir la propagación al ritmo actual, podría haber complicaciones en el servicio de emergencias y en atención a pacientes graves. No en vano, durante los últimos solo un tercio de los nuevos pacientes de COVID-19 pudieron ser internados en hospitales o centros de cuidados en Seúl, al haber excesiva demanda de camas para enfermos graves.En este contexto, el primer ministro Chung Sye Kyun solicitó a las autoridades sanitarias activar una estrategia urgente para la zona capitalina, afirmando que si el sistema médico-sanitario se desmorona en Seúl y alrededores, donde se concentra la mitad de la población nacional, la situación podría salirse de control en todo el país.