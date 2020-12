Plazo sobre incautación de bienes de Nippon Steel entra en vigor

Photo : YONHAP News

El miércoles 9 entró en vigor la notificación mediante edicto sobre incautación y venta de activos de Nippon Steel & Sumimoto Metal, decretada ante la inacción de esa empresa nipona ante el dictamen del Tribunal Supremo surcoreano que ordenaba indemnizar a unos demandantes, víctima de explotación laboral durante la Segunda Guerra Mundial.Previamente, el Tribunal Regional de Daegu realizó las notificaciones pertinentes mediante edicto, apercibiendo de la incautación y venta de activos de la compañía PNR, una inversión conjunta con Nippon Steel & Sumimoto Metal Corp ubicada en Corea, para concretar la indemnización.Así, el plazo establecido en la notificación - que incluía las alegaciones de las partes- llegó a las 00:00 horas del miércoles 9, posibiltando a la Justica surcoreana ordenar la incautación de bienes de dicha empresa, si bien el proceso podría llevar más tiempo en caso de interpelación judicial.La notificación mediante edicto es un procedimiento administrativo o judicial que se realiza a través de diarios o boletines oficiales al no disponer de un domicilio válido, cuando la notificación no ha podido concretarse tras varios intentos, o si el demandado es declarado en rebeldía.Previamente, en 2018, el Tribunal Supremo de Corea del Sur ordenó a Nippon Steel & Sumimoto Metal indemnizar con 100 millones de wones a cada uno de los cuatro demantantes que fueron víctima de explotación laboral. No obstante, la empresa ha venido ignorando ese dictamen, alegando que el problema de la explotación laboral quedó resuelto tras el pacto firmado entre Seúl y Tokio en 1965.