Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció el miércoles 9 que no habrá problemas con el suministro de vacunas compradas al laboratorio AstraZeneca.Durante una sesión informativa ofrecida por Son Young Rae, funcionario del Ministerio de Salud, explicó que AstraZeneca distribuirá primero las vacunas producidas en Corea del Sur a nivel nacional, en cumplimiento del contrato firmado con el Gobierno surcoreano.La declaración llega tras varias noticias publicadas en medios extranjeros informando de posibles retrasos en el suministro de vacunas en Corea del Sur por problemas en el proceso de fabricación.Aseguró que Seúl no ha recibido notificación alguna al respecto por parte de AstraZeneca, y que dicho fallo aparentemente alude a las plantas de otros países, y por tanto no habrá problemas en asegurar el primer lote de vacunas.Previamente, el Gobierno surcoreano anunció que garantizaría vacunas contra COVID-19 para 34 millones de ciudadanos a cuatro farmacéuticas, incluidas Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca, si bien con esta última ya ha firmado el acuerdo.Se espera que las vacunas empiecen a llegar al país a partir de febrero, aunque se desconoce cuál de ellas podrá suministrarse primero y cuándo se empezará a ofrecer.