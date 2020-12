Biden nomina a Lloyd Austin como secretario de Defensa

Photo : YONHAP News

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nominó al cargo de secretario de Defensa a Lloyd Austin, exjefe del Comando Central y sexto militar de raza negra en llegar al rango de general de cuatro estrellas. Biden explicó su elección, enfatizando el destacable liderazgo que vio en Austin en 2010, cuando este servía en Irak, así como al desempeñar un importante papel en el retorno de los 150.000 soldados estadounidenses desplegados en Irak y Afganistán.Sin embargo, la aprobación requiere de autorización previa del Congreso, pues el nominado se retiró de la milicia en 2016, mientras que según las leyes vigentes en Estados Unidos, un militar no puede ejercer como ministro de Defensa hasta siete años después de darse de baja.Sobre su idoneidad para el cargo, Biden evalúa que es la persona más adecuada para fortalecer la relación de Estados Unidos con sus aliados, dada su vasta experiencia dirigiendo tropas multinacionales. No obstante, hay quienes cuestionan su experiencia relativamente reducida en la región Indopacífica, y estiman que ante temas relacionados con China, el papel del Pentágono podría debilitarse y llevar a la Casa Blanca y al Departamento de Estado a alzar más sus voces.En este ambiente, Austin, declaró el miércoles 9, hora local, que confía firmemente en que Estados Unidos será más fuerte si coopera con sus aliados.Estas palabras coinciden con las del presidente electo Joe Biden, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su determinación como próximo mandatario de reforzar alianzas y esforzarse para que Estados Unidos recupere el liderazgo internacional, debilitado durante la administración de Donald Trump.Austin dijo comprender cabalmente el importante papel del Departamento de Defensa estadounidense, y en particular que ese papel es mantener la estabilidad, contrarrestar los ataques y apoyar a los aliados de todo el mundo.Lloyd Austin ejerció como jefe del Comando Central de Estados unidos y, si pasa la audiencia parlamentaria sobre su candidatura, se convertirá en el primer postulante de raza negra en ocupar el cargo de ministro de Defensa en ese país norteamericano.