Moon anuncia su estrategia sobre Neutralidad de Carbono 2050

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In anunció su iniciativa Neutralidad de Carbono 2050.Durante un discurso emitido en directo el jueves 10 por la tarde, Moon presentó la estrategia del Ejecutivo para lograr la neutralidad de carbono, y se comprometió a impulsarla en todos los sectores y a crear un ecosistema industrial de bajo carbono, sin dejar ningún sector atrás.Destacó la necesidad de implementar dicha estrategia, advirtiendo que 30 años después la vida en la península coreana será muy distinta a la actual, al prevalecer un clima extremo sin precedentes, con veranos más prolongados, más olas de calor y noches tropicales.El mandatario surcoreano mostró la determinación del Gobierno de apoyar el desarrollo de tecnologías relacionadas y crear programas de ayuda para impulsar esta iniciativa, así como un fondo para promover la inversión privada del 'New Deal Verde coreano'.También reconoció que la neutralidad de carbono no será un reto fácil para Corea del Sur, ante la gran dependencia energética industrial y manufacturera, pero aseguró que la nación tiene el potencial para convertir la crisis climática global en una oportunidad.Desde que anunciara por primera vez el plan de reducción de carbono en el discurso sobre presupuestos el pasado octubre en la Asamblea Nacional, Moon ha reiterado su determinación de alcanzar dicho objetivo en 30 años. En consecuencia, el Gobierno surcoreano preparará estrategias a largo plazo para reducir la emisión de carbono, que presentará ante la ONU tras ser aprobadas por el Gabinete.