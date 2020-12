Exteriores responde a críticas de Pyongyang contra canciller surcoreana

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores ha defendido los recientes comentarios de la canciller Kang Kyung Wha sobre la respuesta de Corea del Norte contra COVID-19, alegando que buscaban resaltar la importancia de la cooperación intercoreana ante la pandemia.El portavoz de la Cancillería, Choi Young Sam, expresó la postura de la cartera el jueves 10, un día después de que Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, criticara duramente a Kang por cuestionar que Pyongyang no hubiera reportado ningún caso de coronavirus.Según explicó, con sus declaraciones Kang buscaba enfatizar la necesidad de cooperación internacional, incluyendo a Corea del Norte, para hacer frente al virus.Durante un foro sobre seguridad internacional organizado en Oriente Medio el día 5, la máxima diplomática surcoreana señaló que Pyongyang no había respondido a la oferta de ayuda de Seúl para luchar contra el coronavirus. También destacó que Pyongyang no ha reportado ningún caso de COVID-19, anuncios que consideró como poco fiables.Al respecto, Kim, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, criticó a Kang en un comunicado emitido por la Agencia Central de Noticias norcoreana, acusando a la ministra de intentar enfriar aún más las relaciones intercoreanas con comentarios "insolentes".