Moon Jae In despachará enviado especial a Rusia

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In enviará un enviado especial a Moscú del 13 al 19 de dicimbre para celebrar el 30° aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre Corea del Sur y Rusia, y también valorar estrategias para impulsar las relaciones bilaterales.Así lo anunció Kang Min Seok, portavoz de la Casa Azul el viernes 11, al explicar que dicha misión recaerá en el ex Embajador surcoreano en Rusia, Woo Yoon Keun, quien se reunirá con altos cargos y parlamentarios rusos para transmitir la firme voluntad del Gobierno de Moon Jae In de estrechar lazos de cooperación y amistad con Rusia.También promoverá las visitas y consultas de funcionarios de alto nivel entre Seúl y Moscú, al tiempo de reforzar la cooperación económica bilateral en sectores como gas, electricidad, construcción naval, rutas árticas, ferrocarriles, puertos, empleo, agricultura y pesca, etc.Se espera que el enviado especial surcoreano solicite un rol constructivo de Rusia en apoyo al proceso de desnuclearización y establecimiento de una paz duradera en la península coreana.Desde Presidencia afirman que el enviado especial a Moscú ayudará a impulsar las relaciones bilaterales, y servirá para reafirmar el compromiso de comunicación estratégica para la paz regional, ante las restricciones de actividades diplomáticas presenciales por la pandemia del COVID-19.