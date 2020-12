Prosigue el debate ilimitado en la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

El debate ilimitado sobre la reforma de la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia sigue enfrentando al oficialismo y al principal opositor en la Asamblea Nacional el viernes 11.Dicha moción, una de las principales reformas impulsadas por el oficialista The Minjoo, busca prohibir la recopilación de datos sobre ciudadanos por parte del Servicio Nacional de Inteligencia, y transferir a la Policía la potestad de investigación sobre espionaje y delitos contra la seguridad nacional.El partido Poder del Pueblo, el principal opositor, alega que dicha reforma impide aprovechar debidamente los activos de información del Servicio Nacional de Inteligencia, además de comprometer la seguridad del país, al no contar la Policía con suficiente capacidad para investigaciones de esa índole.No obstante, The Minjoo afirma que recopilar datos de ciudadanos podría vulnerar los derechos humanos, como se vio reflejado en diversos casos del pasado.Pese a todo, The Minjoo valora mantener el debate con Poder del Pueblo, descartando la posibilidad de zanjar el tema usando su mayoría parlamentaria, al considerar la fuerte controversia que podría desatar una aprobación unilateral de la reforma.Consecuentemente, Poder del Pueblo podría mantener el debate hasta el 8 de enero, fecha en que finaliza el periodo de sesiones extraordinarias.