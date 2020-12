Moon valora adoptar Nivel 3 de distancia social si los casos no remiten

Photo : YONHAP News

Ante la rápida propagación del coronavirus en el país, el presidente Moon Jae In lideró el domingo 13 una reunión gubernamental sobre respuestas contra COVID-19 en el Centro Nacional de Medidas de Seguridad contra Desastres en Seúl.Durante la sesión, de aproximadamente una hora y media de debate, Moon afirmó que adoptar pautas de distanciamiento social al Nivel 3 -el más elevado- es la última opción, pero solo deberá implementarse si el país no logra frenar el aumento de contagios. Asimismo, pidió a los funcionarios tomar las medidas necesarias y decisiones audaces de considerar esa medida como inevitable.El Gobierno, por su parte, se comprometió a esforzarse al máximo para contener la propagación del virus. En particular, decidió desplegar 280 funcionarios de salud pública en hospitales especializados en enfermedades infecto-contagiosas. En tanto, unos 550 médicos independientes contratados por la Asociación de Médicos de Corea (KMA) serán enviados a los centros de pruebas del COVID-19, mientras que movilizarán a unos 300 estudiantes de medicina voluntarios.Además, ampliarán el apoyo financiero para personal médico, y las enfermeras que atienden a pacientes críticos recibirán una prima de riesgo mensual de 3 millones de wones.La Agencia Nacional de Bomberos, en tanto, movilizará 45 ambulancias y 180 rescatistas regionales para transportar pacientes de la zona capitalina.