Suspenden las clases presenciales en la zona capitalina

Photo : YONHAP News

Al aumentar la propagación del coronavirus en Seúl y alrededores, pese a haber elevado las pautas de distancia social a Nivel 2,5, las autoridades educativas capitalinas decidieron suspender las clases presenciales en todos los colegios.Así, los niños de primaria y de jardines infantiles no acudirán a las aulas desde el martes 15 hasta fin de año, después de que las clases presenciales quedaran totalmente interrumpidas en escuelas de secundaria y bachilleratos el día 7.Esta vez, la suspensión también afecta a los colegios con menos de 300 alumnos, y a los centros de educación preescolar con menos de 60 niños, que hasta la fecha eran una excepción. No obstante, las escuelas mantendrán los servicios de cuidado extracurricular para aquellos padres que no tengan donde dejar a sus hijos en horario de trabajo.Igualmente, las clases presenciales se interrumpirán desde el martes 15 en todos los colegios de Incheon y de la provincia de Gyeonggi, donde en estos momentos el número de alumnos se limita al tercio del habitual.Las clases se impartirán al cien por cien en modalidad online.