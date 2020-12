El enviado especial de Moon Jae In llega a Rusia

Photo : KBS News

El ex embajador de Corea del Sur en Rusia, Woo Yoon Keun, llegó el día 13 a Moscú como enviado especial del presidente Moon Jae In, para celebrar el 30° aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre Corea del Sur y Rusia.Durante su visita a Rusia del 13 al 19 de diciembre, Woo se reunirá con varios altos cargos y legisladores rusos, para reforzar la asociación estratégica entre Corea del Sur y Rusia, a quien expresará la firme voluntad del Gobierno surcoreano de estrechar lazos de cooperación y amistad con Moscú.En particular, Woo se reunirá con Yuri Viktorovich Ushakov, asesor del presidente Vladimir Putin para asuntos internacionales, al que entregará una carta de Moon dirigida al presidente ruso.El enviado especial surcoreano discutirá también la posible visita de Putin a Corea del Sur lo antes posible, además de mantener consultas con funcionarios rusos sobre cooperación económica en sectores como gas, electricidad, construcción naval, rutas árticas, entre otros.Woo también abordará la cooperación entre ambas naciones en la lucha contra el COVID-19, y solicitará el apoyo de Rusia para el proceso de paz en la península coreana.