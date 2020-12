Moon Jae In ordena agilizar el pago del tercer subsidio por COVID-19

Photo : YONHAP News

Durante una reunión con sus asesores celebrada el día 14, el presidente Moon Jae In ordenó repartir lo antes posible el tercer subsidio por COVID-19, recientemente aprobado en la Asamblea Nacional.En concreto, el mandatario incidió en establecer planes de ayuda personalizados y ejecutarlos lo antes posible, para que las ayudas lleguen a tiempo a microcomerciantes y autónomos más afectados por la pandemia.También anunció que el Gobierno creará más de 1 millón de puestos de trabajo para grupos vulnerables y con difícil acceso al mercado de empleo, al tiempo de reclamar el interés de la sociedad sobre "las buenas prácticas de arrendamiento" y subvenciones relacionadas, para ayudar a los pequeños comerciantes mediante rebajas en el precio de alquiler.Así, Moon enfatizó que la dificultad y el sufrimiento no debe recaer solo en ciertos sectores de la población, sino que deben ser compartidos y superados entre toda la sociedad.Pese a todo, el presidente destacó que los índices macroeconómicos presentan niveles alentadores, dato que arroja esperanza sobre el futuro de la economía surcoreana, poniendo como ejemplo las históricas marcas logradas por la Bolsa surcoreana últimamente.Por último, Moon destacó que para no perder el impulso de la recuperación económica resulta esencial el papel preventivo de las finanzas y la inversion pública.