Oficialismo frena el debate ilimitado en la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

El debate ilimitado sobre la reforma de la Ley de Desarrollo de Relaciones Intercoreanas culminó en la noche del lunes 14, cuando el partido gobernante The Minjoo bloqueó el filibusterismo con su mayoría parlamentaria.Así, la reforma fue sometida votación y finalmente aprobada por 187 votos a favor y 1 abstención.El proyecto de Ley para el Desarrollo de las Relaciones Intercoreanas prohíbe el envío de folletos anti-Corea del Norte desde la frontera, y su incumplimiento puede suponer en hasta 3 años de cárcel o multa máxima de 30 millones de wones.El principal opositor, Poder del Pueblo, intentó obstruir su aprobación recurriendo al filibusterismo, alegando que la reforma limita en exceso el derecho a la libertad de expresión. No obstante, la moción presentada por The Minjoo para zanjar dicha práctica de la oposición, puso fin al debate ilimitado y obtuvo luz verde tras una votación parlamentaria donde solo intervinieron el oficialista The Minjoo y el Partido Justicia.Durante el periodo de sesiones extraordinarias, The Minjoo planea tramitar la reforma de la Ley de Sanciones Corporativas por Accidente Grave y la reforma de la Ley de Logística.