El nivel académico no eximirá del servicio militar

Photo : YONHAP News

El nivel académico ya no será causa eximente del servicio militar en Corea del Sur, en base a la reforma legal que entrará en vigor en 2021.Bajo la ley actual, los varones sin título de bachiller son excluidos del servicio militar y asignados a servicios sociales alternativos, aunque aquellos con los tres mejores niveles físicos sí pueden alistarse en el Ejército, si lo solicitan voluntariamente. Sin embargo, a partir de ahora el nivel educativo ya no limitará el ingreso al servicio militar si los candidatos no presentan problemas de salud.Según explicó la Administración de Recursos Humanos Militares, la reforma busca solucionar la inequidad actual del sistema de reclutamiento en cuanto a nivel de estudios de los candidatos.