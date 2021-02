Presidente Moon llama a no incitar a la confrontación

Photo : YONHAP News

Durante una reunión mantenida el lunes 1 con sus asesores el presidente Moon Jae In llamó a "no incitar a la confrontación con reliquias políticas", en alusión a la polémica generada por la hipótesis de crear una planta nuclear en Corea del Norte.Previamente, el principal opositor Poder del Pueblo denunció que el Gobierno de Moon Jae In había intentado crear un reactor atómico para Corea del Norte, y sugirió que esaa propuesta pudo incluirse en el USB que el presidente Moon entregó al líder norcoreano durante su primera reunión en 2018.Al respecto, el ex portavoz presidencial Kim Eui Kyeom explicó en su día que Moon entregó en persona a Kim un USB con información actualizadas sobre la Nueva Iniciativa Económica para reforzar la cooperación intercoreana, a fin de crear motores de crecimiento mutuo para las dos Coreas.Si bien el plan aludía a la cooperación energética entre Seúl y Pyongyang, según afirman no hacía mención alguna a un reactor atómico ni incluyó contenidos relacionados.Pese a todo, Poder del Pueblo ha anunciado que solicitará una audiencia al respecto, mientras que la Casa Presidencial valora revelar el contenido del USB.