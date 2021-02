Kim Jong In da un giro radical y apoya crear un aeropuerto en Gadeok

Photo : YONHAP News

Kim Jong In, líder interino del principal opositor Poder del Pueblo, se ha mostrado a favor de crear un aeropuerto en la isla de Gadeok, en la ciudad portuaria de Busan.Durante una visita a Busan el lunes 1, Kim anunció que su partido se esforzará por aprobar dicho proyecto de ley, revirtiendo su postura inicial, cuando afirmó que "un aeropuerto no supondría un cambio importante en la economía de Busan".También se comprometió a apostar por un aeropuerto inteligente de competitividad global, capaz de generar empleo y un gran efecto económico en la zona.Los candidatos a la alcaldía de Busan criticaron el cambio de postura de Kim Jong In, al calificarlo de "mera retórica" para obtener apoyo en las próximas elecciones parciales.