El Libro Blanco de Defensa, una publicación bienal que refleja la situación nacional y define las políticas de seguridad del Gobierno surcoreano, no menciona a Corea del Norte como "enemigo principal", al igual que en la edición anterior.En vez de ese término, el Libro Blanco de Defensa 2020 define como enemigo de Corea del Sur a todo el que atente contra la soberanía, el territorio, la población y la propiedad del país. En tanto, y sobre Corea del Norte, alude a la actitud hostil de Pyongyang y su postura sobre las relaciones intercoreanas.En particular, destaca los avances en el proceso de paz gracias a las cumbres entre líderes de las dos Coreas, así como entre Corea del Norte y Estados Unidos, aunque resalta que las armas de destrucción masiva norcoreanas amenazan la paz y la estabilidad regional.En cuanto a Japón, el Libro Blanco lo menciona como un "país vecino con quien Corea del Sur debe cooperar, no solo a nivel bilateral, sino también para alcanzar la paz del noreste asiático y de todo el mundo". Así, refleja la tensa relación entre ambas naciones, pues la expresión "país vecino" denota una menor confianza que la palabra "socio", usada en ediciones anteriores.