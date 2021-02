Photo : KBS News

Ante la controversia creada por el documento interno de un ministerio surcoreano que planteaba la hipótesis de ofrecer un reactor atómico a Corea del Norte, un ex alto cargo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha señalado que un mero pacto entre las dos Coreas no serviría para autorizar esa instalación.Olli Heinonen, ex subdirector de la AIEA, realizó ese comentario durante una entrevista con la Voz de América, donde explicó que un reactor atómico no puede construirse solo en base a un acuerdo entre Seúl y Pyongyang, pues Corea del Norte no puede contar con ese tipo de reactores hasta que vuelva al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).Añadió que el riesgo sería aún mayor si el reactor atómico se ubica en la frontera intercoreana y las relaciones entre Seúl y Pyongyang empeoran.En cuanto a si Corea del Norte podría destinar a uso militar dicho reactor atómico, sostuvo que lo relevante ahora es saber si realmente esa oferta llegó al Norte o hasta qué punto el Gobierno surcoreano valoraba dicha opción.