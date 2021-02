'Minari' obtiene su segundo premio al mejor reparto en EEUU

Photo : YONHAP News

'Minari', una de las películas que suena como favorita a los Óscar, obtuvo el premio a la mejor interpretación de reparto de una película estadounidense.En concreto, ganó el Premio al Mejor Reparto de la Asociación de Críticos de Cine de Nuevo México, galardón que sucede al reconocimiento obtenido por el elenco de 'Minari' en octubre de 2020, en el Festival de Cine de Middleburg de Estados Unidos.Producida por Plan B, empresa cinematográfica fundada por Brad Pitt, 'Minari' figura entre las posibles candidatas al Globo de Oro, aunque la prensa internacional anticipa su nominación a Mejor Película en Lengua no inglesa, y no a Mejor Película.La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, entidad que convoca los Premios Globo de Oro, considera como película en lengua extranjera a producciones con más de un 50% en idioma no inglés.