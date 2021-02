La oposición llama a condenar al Gobierno en las elecciones de abril

Photo : YONHAP News

Joo Ho Young, líder parlamentario de Poder del Pueblo, el principal partido opositor, propuso abrir un espacio de reflexión y debate a nivel suprapartidista para buscar vías de ayuda a los afectados por COVID-19.Así lo expresó durante un discurso ante la Asamblea Nacional el miércoles 3, donde destacó la necesidad de definir ayudas lo antes posible, y se comprometió a aprobar el cuarto subsidio por coronavirus, siempre que las cuentas estatales puedan asumirlo.No obstante, criticó al Gobierno por su fallida política inmobiliaria, y por la destrucción del sistema legal y la mala gestión de la pandemia, aludiendo a la lentitud en administrar vacunas y a la no aprobación de kits de autodiagnóstico de coronavirus.En ese contexto, llamó a la ciudadanía a condenar al Gobierno y al oficialista The Minjoo en las próximas elecciones parciales de abril.Por último, instó al Ejecutivo a revelar el contenido del UBS que el presidente Moon Jae In entregó al líder norcoreano Kim Jong Un durante la Cumbre Intercoreana, celebrada en abril de 2018, para aclarar la hipotética propuesta de Seúl de construir un reactor atómico para Corea del Norte.