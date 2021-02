Vicepremier aboga por subsidio selectivo de COVID-19

Photo : YONHAP News

El viceprimer ministro de Economía, Hong Nam Ki, anunció a través de las redes sociales que, de ser necesario, el debate sobre un cuarto subsidio por COVID-19 tendría lugar a partir de marzo.Las declaraciones del vicepremier llegan tras el discurso de Lee Nak Yon, representante del partido oficialista The Minjoo, anunciando un nuevo presupuesto complementario para brindar un cuarto subsidio a los más afectados.Hong explicó que el tercer subsidio finalizará en marzo, y a partir de entonces valorarán si hace falta una nueva ayuda por coronavirus. No obstante, recordó que no es posible ofrecer un subsidio universal y selectivo a la vez, destacando la importancia de usar el erario público para ayudar a los más necesitados.En cuanto a las críticas sobre la insuficiencia de ayudas ofrecidas para cubrir las pérdidas del pequeño comercio, Hong las calificó como "críticas imprudentes que no consideran la salud financiera del Estado", recordando que el Gobierno ha intentado ayudar al máximo con hasta cuatro presupuestos complementarios.