Premier aboga por redistribuir las potestades de la Fiscalía

Photo : YONHAP News

El primer ministro Chung Sye Kyun se mostró a favor de redistribuir las facultades de investigación y procesamiento de la Fiscalía, para mejor garantía de los derechos humanos de los ciudadanos.Aunque dijo estar a favor de reformar la Fiscalía, aclaró que no hizo propuestas ni debatido al respecto con el presidente.Añadió que no se trata de propuesta gubernamental, sino del partido oficialista y de la Asamblea Nacional, y por tanto no hizo comentarios adicionales, salvo reconsiderar si es el momento idóneo para impulsar una reforma.En cuanto a los recientes intentos del oficialismo de agilizar un proyecto de ley para redistribuir la potestades de la Fiscalía, resaltó que contará la aprobación del Gobierno siempre que siga el procedimiento marcado por la Asamblea Nacional.