Fiscalía valora incautar activos de ex presidenta por impago de multas

Photo : Getty Images Bank

La ex presidenta Park Geun Hye no ha pagado las multas fijadas por la Justicia en el plazo estipulado.Park fue condenada a 20 años de prisión y una multa de 18 mil millones de wones por corrupción, abuso de poder y desvío de fondos del Servicio Nacional de Inteligencia.El pasado 15 de enero, la Fiscalía del Distrito Central de Seúl envió a Park una orden de pago de las multas, pero la ex presidenta no la recogió hasta el 22 de febrero, fecha en que finalizaba el plazo.Al no recibir notificación alguna sobre el plan de pago, valoran incautar los activos de Park, incluyendo una casa de 2.800 millones de wones que posee en Seúl, y otros fondos por valor de 3.000 millones de wones, congelados por orden judicial de 2018.