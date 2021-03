Hong Sang Soo gana Oso de Plata al Mejor guión en la Berlinale

Photo : YONHAP News

El director Hong Sang Soo ganó el Oso de Plata al Mejor guión en el 71º Festival Internacional de Cine de Berlin, clausurada el 5 de marzo (hora local). Así, resultó premiado en la Berlinale por segundo año consecutivo, tras lograr el galardón al mejor director en 2020 por su película 'The Woman Who Ran (La mujer que escapó)'.La cinta premiada es 'Introduction', una obra dividida en tres actos que sigue al personaje principal Yeongho, un joven que va en busca de su padre, de la mujer que ama y de su madre.Desde 2008, Hong Sang Soo ha sido invitado a la sección competitiva oficial del Festival de Berlin en cinco ocasiones. Sus películas han sido premiadas en 2017, cuando Kim Min Hee logró el Oso de Plata a la Mejor actriz por su trabajo en la película 'On the Beach at Night Alone (En la playa sola de noche)' y también 2020, año en que Hong obtuvo el Oso de Plata al Mejor director.