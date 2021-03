Ex fiscal general emerge como posible candidato presidencial

Photo : YONHAP News

El ex fiscal general Yoon Seok Youl está entre los candidatos favoritos a las próximas elecciones presidenciales, según los resultados de un reciente sondeo de opinión pública.En dicha encuesta, efectuada el 5 de marzo, Yoon obtuvo el mayor apoyo con un 32,4%, superando a políticos que hasta ahora lideraban los sondeos de popularidad, como el gobernador de Gyeonggi Lee Jae Myung o el líder del partido oficialista The Minjoo, Lee Nak Yon. Frente al 32,4% reunido por el ex fiscal general, estos últimos consiguieron un respaldo del 24,1% y del 14,9% respectivamente.El apoyo a Yoon aumentó 17,8 puntos tras dimitir como fiscal general respecto al sondeo realizado hace seis semanas, a mediados de enero, cuando obtuvo un 14,6% como candidato presidencial favorito.La mayoría de sus seguidores son partidarios del opositor Poder del Pueblo, de inclinación conservadora o derechista, y en gran parte mayores de cincuenta.La encuesta se llevó a cabo entre 1.023 ciudadanos mayores de dieciocho. Presenta un margen de error de 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.