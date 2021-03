Richard Yongjae O'Neill gana un Grammy y BTS queda como nominado

Photo : YONHAP News

El violista coreano-estadounidense Richard Yongjae O'Neill ganó el premio a la Mejor Interpretación instrumental clásica como solista en la 63ª entrega de los premios Grammy.El músico fue premiado por el disco del Concierto para Viola y Orquesta de Cámara, del compositor Christopher Theofanidis, que grabó junto con la Orquesta Sinfónica de Albania bajo la conducción de David Alan Miller.En tanto BTS, que con su tema 'Dynamite' se convirtió este año en el primer grupo coreano y asiático en ser nominado a los Grammy en la categoría de Mejor interpretación por Dúo o Grupo de música pop, no logró el premio, pues el trofeo fue a manos de Lady Gaga y Ariana Grande, por la canción 'Rain On Me'.